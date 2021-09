Luego que el Primer Tribunal Electoral Metropolitano fallara a favor de la impugnación presentada por el abogado Mario Esquivel frente a la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami (PRO), el licenciado conversó con Noticias Express de CNN Chile sobre su decisión.

Para Esquivel, lo ocurrido con ME-O es una “situación fuerte, quizás dramática, para el Estado de Derecho y lo que es la institucionalidad en cuanto a tener a una persona que está acusada de delitos como candidato presidencial”.

Además, el abogado comentó que decidió tomar cartas en el asunto tras una “llamada telefónica desesperada desde Santiago, a las 6 de la mañana del 24 de agosto” de Tomás Jocelyn-Holt, ex candidato presidencial tras no juntar las firmas necesarias para inscribir su candidatura.

“Estudié algo respecto a este tema, estuve viendo los antecedentes y bueno, efectivamente descubrí que había una falla en la interpretación del Servel al momento de aplicar el fallo del Tribunal Constitucional. En realidad, fue mal aplicado”, agregó.

A juicio de Esquivel, “se estaba quebrantando el Estado de Derecho por errores institucionales, donde una persona acusada es candidato presidencial”.

“Sobre Marco Enríquez pesaba un auto de apertura de juicio oral sin ejecutoriado al momento de la inscripción de la candidatura y había un juicio oral en curso. Él tenía sus derechos políticos suspendidos, tal cual confirmó el TER metropolitano”, dijo.

“Espero que gane José Antonio Kast”

Ante la pregunta de una posible desacreditación de la acción, como planteó Marco Enríquez-Ominami por la militancia del abogado, Mario Esquivel enfatizó en que encuentra legitimo lo que piensa el líder del PRO, pero que esa no es la causa de su impugnación.

“No me llamó nadie de la centro derecha a mi teléfono para que me preocupara de este tema”, explicó.

Ante eso, confirmó su militancia en el partido Republicano y que apoya activamente a la candidatura de José Antonio Kast. “Soy militante del Partido Republicano, espero que gane José Antonio Kast, pero también estoy disponible para quizás votar por Sichel en el caso que José Antonio no pase a segunda vuelta”, expuso.

“Si usted me pregunta -desde el punto de vista electoral- a la centro derecha le conviene que Marco Enríquez-Ominami esté en la papeleta porque eso dispersa los votos de la izquierda. Aquí, los que están contentos con esta acción es Yasna Provoste y Gabriel Boric”, concluyó.