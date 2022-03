El pasado viernes previo al inicio del cambio de mando presidencial, se generó una polémica al interior del Congreso, luego de una complicada elección para definir la presidencia del Senado, que finalmente quedó en manos del socialista, Álvaro Elizalde. Sin embargo, esta situación terminó por colapsar el conflicto interno que vive Chile Vamos, sobre todo después de que Renovación Nacional acusara a la UDI y Evópoli de negociar a sus espaldas.

Sobre esta controversia se refirió el ex presidente de RN, Mario Desbordes, quien en conversación con CNN Chile se cuadró con los lineamientos del senador Manuel José Ossandón, quien manifestó su molestia con los partidos de su coalición y aseguró que existe un severo quiebre al interior de Chile Vamos, que ha obligado a la tienda a entrar en un periodo de reflexión, respecto a su futuro dentro del conglomerado opositor.

“Hay mucha gente molesta, pero hasta ahora han sido solo guapeadas bien poco convincentes. Yo creo que lo que está pasando en el Senado sincera lo que sucede hace rato, la coalición está muerta. Ya no hay coalición”, aseveró.

El ex parlamentario recordó los roces que se generaron durante las elecciones de convencionales y las presidenciales, asegurando que allí “hubo tironeos muy parecidos a este“, haciendo alusión al respaldo de varios personeros de Chile Vamos a José Antonio Kast, por sobre el representante del bloque, Sebastián Sichel: “se cambiaron de caballo y dejaron botado a su candidato”.

“Ahora tenemos este tema en el Senado, donde la UDI es la UDI. La UDI no va a permitir un presidente en el Senado que sea de Renovación Nacional, no quiere eso. La explicación que han dado es infantil, es burda. Esto de que Elizalde puede defender al Senado ante la Constituyente. Elizalde, puede defenderlo desde cualquier lugar y no necesita hacerlo desde la testera del Senado. Me parece que es el Senado el que tiene que defender al Senado dentro de la Constituyente o se verá como que están cuidando las pegas”, señaló.

Desbordes además deslizó que esta situación estaría abriendo el espacio para “ver si RN tiene que seguir en una coalición como es Chile Vamos, a lo mejor ya no es ese su domicilio y es algo a lo que tenemos que darle una vuelta”.

El ex ministro de Defensa además señaló que, contrario a lo que han planteado desde el gremialismo, la determinación de apoyar a Elizalde no tiene que ver con un rechazo a Manuel José Ossandón, sino que más bien, se debería un rechazo generalizado a la idea de que un militante de Renovación Nacional se instale en la testera de la Cámara Alta.

“Aquí hay un sector importante de la UDI que insiste en la hegemonía (…) la unidad solo se da si tu aceptas lo que ellos quieren. Ahora, sinceremos las cosas, más allá de lo que pasó en el Senado, yo creo que buena parte de la UDI se siente más cómodo con Republicanos que con Renovación. Incluso algunos en Renovación se sienten más cómodos con la UDI y Republicanos que con buena parte de Renovación”, aseveró.