Mario desbordes barre con Donald Trump: "No es Republicano, ha destruido el partido, es una persona extrema absolutamente"

En el marco de su participación en el programa Tolerancia Cero, el también exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera, aseguró que en el caso hipotético de tener que votar entre Trump o Joe Biden, votaría por "Michelle Obama, pero no está".

El candidato a alcalde de Santiago, Mario Desbordes arremetió en contra del expresidente de Estados Unidos y actual candidato, Donald Trump.

En CNN, el diputado UDI Jorge Alessandri y la secretaria general gremialista, María José Hoffmann habían asegurado que ellos sí votarían por Trump, incluso a pesar de sus antecedentes penales.

En ese sentido, Desbordes barrió con el exmandatario de Estados Unidos: “Trump no es Republicano, ha destruido el partido, es una persona extrema absolutamente. Pero no gustándome Biden, no es Obama, votaría por Biden”.

Para cerrar con un tajante “yo no votaría por Trump” y asegurar que el republicano “no” tiene credenciales democráticas.