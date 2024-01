En conversación con Hoy Es Noticia, el presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció que la directiva anterior está incurriendo en “procedimientos absolutamente inusuales”.

“Está tomando decisiones que le corresponderían al próximo directorio, está nombrando cargos que son de confianza, pretendiendo dejarlos nombrados ahora. Amarres“, acusó.

En ese sentido, sostuvo que “esto es algo así como si el Gobierno de Bachelet le hubiera dejado nombrado los ministros al Gobierno de Piñera o viceversa. Es totalmente inaceptable, pero es algo que vamos a empezar a solucionar desde el lunes”.

“Si quienes perdieron la elección no son capaces de aceptar que perdieron y que no les corresponde conducir el gremio, si quienes perdieron la elección están siendo influenciados desde fuera del gremio para intentar poner obstáculos a mi gestión, eso no va a resultar porque yo tengo muy claro cuáles son mis atribuciones“, zanjó.