En conversación con Hoy Es Noticia, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, comentó el escenario político de su partido tras las elecciones del Consejo Constitucional. En esa línea, señaló que la UDI no es un partido de centroderecha, sino que “de derecha” y que ideológicamente son similares a Renovación Nacional, al Partido Republicano y Evópoli. “Creo que no es el minuto de empezar a buscar diferencias. También somos similares con RN y un poco menos con Evópoli. (…) No tenemos tanta diferencia ideológica (con Republicanos)“, dijo.