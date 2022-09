En la previa al primer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, manifestó en CNN Chile que el actual equipo del Gobierno destacó por “poca experiencia y poca capacidad de diálogo“.

En ese sentido, la ex diputada cree que el Ejecutivo debe mostrar “un cambio de actitud”: “Esperamos que venga con un cambio de tono y un cambio de actitud que nos permita establecer el diálogo tan necesario tanto para el proceso constituyente, sea donde sea, como también las reformas propias del Gobierno que tiene que sacar adelante en el Congreso”.

Respecto al triunfo del Rechazo, Hoffmann cree que para las coaliciones del presidente Boric “hay una derrota ideológica y cultural importante que tiene que ver con la forma que hubo en la Convención y la decisión que toma el Gobierno de no gobernar hasta el cambio constituyente”.

“Si el ministro Jackson hubiese intervenido en la Convención Constitucional y hubiese moderado la plurinacional, dado certezas de que la vivienda no solo iba a ser digna, sino que también propia, hubiese dado garantías de que los fondos iban a ser heredables, habríamos tenido otro resultado”, sostuvo.

En la misma línea, añadió que “no sería una buena idea no hacer ninguna modificación en el programa de Gobierno, por ejemplo en la reforma de pensiones. El Gobierno no puede ser ajeno a este mandato ciudadano que tiene que ver con la heredabilidad de los fondos, no es una petición de la derecha, es una demanda ciudadana”.

Hoffmann espera que al nuevo gabinete del presidente Boric “entre gente con más experiencia, me parecería más razonable que el socialismo democrático tenga un rol; es importante tener una combinación entre experiencia y juventud, como dice un cantante”.

Asimismo, afirmó que “el presidente dio una señal súper contundente en términos de igualar la cancha entre hombres y mujeres (…). Espero que más allá del número 50 y 50, se mantenga esa voluntad, que no tiene que ver con la paridad, no tiene que ver con las cuotas, sino con un compromiso genuino del presidente y espero que lo mantenga“.

En cuanto a la salida del ministro Giorgio Jackson del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Hoffmann dijo que quien ocupe dicha cartera debe tener “buena disposición a escuchar, menos soberbia, entender que las reformas tienen que durar muchos años y no son solo de un sector; él muchas veces no contó con el apoyo de su propio sector”.

“Cuando uno quiere construir, tiene que ser capaz de empatizar, escuchar al otro y entender que tenemos que llegar a un punto en común. A mí siempre me sorprendió que lo hubiesen nombrado, porque Jackson no tiene esos atributos, tiene otros atributos positivos, pero no el del diálogo”, aseveró.