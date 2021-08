Los voceros de las cartas presidenciales de Unidad Constituyente, Marcelo Mena (Yasna Provoste), Alessia Injoque (Paula Narváez) y Juan Pablo Rivera (Carlos Maldonado), estuvieron presentes en un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Prime, de CNN Chile.

Una de las discusiones más destacadas de la jornada se dio en torno a las principales diferencias entre las candidaturas, específicamente en temas como el aborto, la eutanasia y la adopción homoparental.

Injoque afirmó que la principal diferencia entre la candidatura de Narváez y sus contendores “es la impronta que le ponemos al cambio cultural“.

Si bien, señaló que entre todos los candidatos “creo que hay un acuerdo, aunque aún no puedo saberlo con la DC, de que hay que cambiar el modelo económico: queremos parecernos más a una social democracia que al modelo neoliberal que nos ha acompañado con la constitución de la dictadura”, en cuanto a lo cultural, dijo, “nosotros somos un grupo que cree profundamente en que tenemos que avanzar para que la diversidad del país se refleje en las instituciones“.

Entre aquellos avances, listó “el reconocimiento de la diversidad sexual y las disidencias, plurinacionalidad y en los derechos sexuales y reproductivos con el aborto libre hasta la semana 14“.

Consultado respecto a este último punto, Mena, representante de la campaña de Yasna Provoste, sostuvo que la candidata ha cambiado muchas de sus antiguas posturas: “con respecto a los derechos reproductivos, donde ella, al igual que yo, es católica, piensa que su religión no tiene por qué imponerse en decisiones públicas”.

Cuando se recordó que Provoste votó en contra de la causal de violación durante la discusión de la Ley de interrupción del embarazo en tres causales, Mena apuntó a otra causal en que “ella me explicó que, en el caso de la inviabilidad fetal, no en todas las zonas de Chile hay acceso a asistencia médica para corroborar eso (…) eso de ver el tema tan blanco y negro, ella lo veía como un tema de equidad” y agregó que “ella ahora tiene una de lógica de no imponer“.

Al respecto, Injoque recordó que, inicialmente, la parlamentaria DC también votó en contra durante la discusión de la Ley de equidad de género, respecto de la indicación de incluir a niños “y, en general, la democracia cristiana se ha ido sumando a las principales transformaciones, pero después de que otros grupos las impulsan con mucha fuerza”.

