Dos veces se reunieron este lunes los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente, Paula Narváez (PS), Carlos Maldonado (PR) y Yasna Provoste (DC): en la mañana, en la radio, y por la noche, en un debate televisivo.

En conversación con CNN Chile, el cientista político y académico UDP, Claudio Fuentes, analizó los principales momentos y discursos durante el encuentro de los candidatos de centro izquierda.

“Al no haber candidato que sobresaliera, esto podría beneficiar a Gabriel Boric“, sostuvo el académico y afirmó que “generalmente, aquellas candidaturas que van más atrás, tienden a buscar confrontar a la líder, en este caso a Provoste”.

Sin embargo, Fuentes aclaró que “aunque Narváez le señaló que representaba a un partido tradicional, la estrategia de Yasna Provoste fue no entrar en esos debates, no respondió prácticamente ninguno de los ataques y trató de mantenerse al margen de eso: sabe que entrar en polémica no le va a ayudar a ella, sino que le ayudará al desafiante”.

Lee también: Maldonado y pregunta de Provoste sobre Aguirre Cerda: “Más que lo que pasó, la gente quiere saber qué vamos a hacer”

En la opinión de Fuentes, el debate de anoche “no fue muy desafiante, ni en las críticas ni en alguna propuesta que hubiese roto algún patrón”. Consultado por las encuestas que indican altas posibilidades para Yasna Provoste, el cientista político advirtió que “sabemos que las encuestas no están acertando (…) yo no me atrevería a decir que está como candidata asegurada en la primaria, pueden haber sorpresas”.

“El escenario político ha cambiado bastante en el último tiempo: el eje del centro se corrió, antes pensábamos que el centro estaba en la DC pero, dado el resultado de la constituyente, hoy está más hacia la izquierda”, indicó Fuentes y agregó que “los partidos de centro están convocando mucho menos que en el pasado”.

En tanto, sobre la carrera presidencial de Provoste, señaló que “en las próximas tres semanas tenemos que ver qué tipo de discurso coloca, por ejemplo, en los temas valóricos, porque anoche presentó una agenda mucho más progresista de lo que estamos acostumbrados con la DC”.

Sin embargo, afirmó Fuentes, “el elemento faltante es la emoción“, porque, en su opinión, “tanto Sichel como Boric han instalado un relato, una épica, que falta en Unidad Constituyente, que vienen con un legado de la ex Concertación, un legado negativo“. Para seguir en carrera, sentenció “necesitarán demarcarse y construir una nueva épica pensada en el futuro“.

Lee también: “Vamos por lo imposible”: Narváez inscribe candidatura en la primaria de Unidad Constituyente