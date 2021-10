Este viernes la directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, anunció que se abrirá una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, a raíz de su presunta vinculación en la venta de la minera Dominga.

Tras esta determinación, el mandatario se dirigió a la ciudadanía para insistir en que fue declarado como inocente en las instancias judiciales que indagaron este caso y el de la compra de Exalmar, asegurando que “como presidente nunca he ejecutado ninguna acción, ni he realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga”.

Bajo ese contexto es que los diputados Jorge Durán (RN) y Marcelo Díaz (IND) conversaron con CNN Chile para entregar sus impresiones en torno a esta controversial situación, además de abordar la eventual acusación constitucional contra el jefe de Estado que se anuncia en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Yo creo que el que la Fiscalía abra esta investigación, ayuda a la fe pública, ayuda a esclarecer algo que legítimamente muchos chilenos hoy tienen duda, respecto a lo que se está discutiendo comunicacionalmente. Yo creo que es la justicia quien debe esclarecer hasta la última consecuencia, la verdad de lo que pasó”, planteó el parlamentario Durán.

“Me parece que es una decisión acertada. Creo que la investigación del 2017 claramente no fue satisfactoria. Lo que decía Marta Herrera (…) es correcto. Aquí hay elementos que dan pie a esta investigación (…) son antecedentes que no fueron examinados con ese propósito (la venta de Dominga)”, señaló por su parte Díaz.

Asimismo, el ex PS señaló que “una persona del patrimonio y la fortuna del presidente, conflicto de interés tiene todos los días. El presidente tiene una larga historia de conflictos de interés donde ha optado por el interés privado, en vez del interés público, siendo senador y siendo presidente de la República”.

Por su parte, el diputado oficialista planteó que a su parecer no es buena idea “mezclar negocios con política” y que no por no condenar directamente al mandatario, pretende “ser defensor del presidente Piñera”, asegurando que es una situación “de la máxima gravedad”, que afecta un tema electoral que “para muchos puede ser conveniente”.

Respecto a la versión del mandatario sobre que la venta de Dominga fue cosa juzgada por la Justicia, el parlamentario Díaz aseguró que por haber sido diputado de la zona en que se pretendía instalar el proyecto minero, ha visto “cómo ha operado el lobby” en las discusiones sobre la minera y que en esta oportunidad, no podría acusar razones políticas o electorales para defender su versión, pues la Fiscalía no necesita ese tipo de acciones.

“Lo que la Fiscalía dice, y yo comparto esa mirada, es que aquí han aparecido otros antecedentes o que antecedentes que ya obraban en la carpeta investigativa no fueron investigados respecto de otros delitos. Eso es perfectamente posible, no altera en nada la cosa juzgada y por tanto, yo respaldo la decisión que tomó la fiscal“, aseveró el diputado independiente.

Sobre la acusación constitucional contra el mandatario que cada vez toma más fuerzas en el Congreso, el diputado Durán se mostró dubitativo, asegurando que le parecería “irresponsable” encauzar tal acción sin una determinación previa de la Fiscalía en torno al caso.

Frente a esto, Díaz le recordó que para una acusación constitucional no es necesario que se realicen investigaciones previas, ni sentencias judiciales, ya que se trata de un juicio político y no penal: “es el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que acusa a una determinada autoridad, en este caso el presidente de la República, para que luego el Senado resuelva como jurado”.

“Lo dije desde un comienzo, no por hechos ocurridos en 2017 solamente. Esos se vinculan con hechos, deberes de hacer y no hacer que han tenido lugar en este periodo presidencial. El deber, por ejemplo, de haber transparentado esta información y al mismo tiempo de haber avanzado en la declaración de parques marinos en la zona donde donde se pretende emplazar Dominga”, planteó el parlamentario Díaz.

Junto a esto, el diputado independiente también se refirió a la “extraña, subrepticia convocatoria, estuve ahí el 10 de agosto virtualmente, incluso me impidieron hacer uso de la palabra (…) cuando convoca esta sesión de carácter extraordinaria, sin otro tema en tabla que la calificación ambiental de Dominga y el Gobierno al final vota, todos designados por el presidente de la República, de forma unánime (…) no estando en contra del proyecto”.