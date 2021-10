Durante la jornada de este miércoles los distintos convencionales pudieron emitir sus discursos de apertura, en lo que será ahora la discusión de contenidos de la nueva Constitución.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el constituyente del distrito 10, Manuel Woldarsky, quién comentó sus primeras palabras, donde hacía referencia a “saltar los torniquetes”.

“Me refería a romper paradigmas, vivimos en un momento en el que necesitamos saltar de los paradigmas en que estábamos para comenzar a crear los paradigmas en los que nosotros creamos correctos. Es hora de salir de esta democracia tutelada que recibimos por parte de la dictadura cívico militar chilena. Es el momento de saltar a una democracia, real, directa y participativa”, afirmó.

El constituyente, también se refirió a sus propios dichos, donde aseguraba que se necesitaba un año más para poder terminar la nueva carta magna.

“La constituyente chilena está lista para trabajar en el tiempo que la actual Constitución ha fijado. Ahora, particularmente respecto a mi opinión personal, va más relacionada a esta lógica de cuidados que es uno de los principios rectores que ha definido para sí misma. Creo, sin perjuicio de lo anterior, que el plazo que tenemos es el plazo en el que estamos disponibles para redactar el proyecto de Constitución“, confirmó.

Respecto al proyecto de ley que busca indultar a las personas que fueron detenidas durante el estallido social, Woldarsky señaló que hay que “tener en cuenta que el indulto a las personas que se encuentran privada de libertad en el contexto de las manifestaciones que provocaron la transformación más importante en la historia constitucional chilena, es algo distinto a lo que plantea el ministro del Interior, el presidente y el órgano legislativo“.

Debido a esto, sostiene que hay muchas personas que no han tenido un proceso justo. “No estamos hablando de delincuentes, porque hay personas que no han contado con un juicio racional y justo. Hay muchas personas que se encuentran privadas de libertad, bajo medidas cautelares. Y eso es una medida extrema, de última opción que ha ocurrido en muchos casos a nivel nacional. Y es imperativo que la ciudanía entienda la diferencia“, aseguró.

Por último, el convencional aclaró que el indulto es algo fundamental y que debe ser ley lo antes posible. “El indulto no tiene que ver con la política, es un imperativo humanitario. Hay informes de organismos internacionales que señalan que en Chile se violan de manera sistemática los derechos humanos de todas las personas que ejercen su derecho a manifestación. Creo que el proyecto de ley que está detenido, debe volverse ley lo antes posible. Y no voy hacer yo quien determina quien es culpable o no, eso lo determinará los tribunales de justicia”, concluyó.