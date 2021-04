Esta jornada se anunció la inminente llegada del diputado de la Unión Demócrata Independiente, Patricio Melero, al Ministerio del Trabajo.

Tras la salida de María José Zaldívar de la cartera se dio a conocer que sería Patricio, el hermano de José Manuel Melero, actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CMC), quien se hará responsable del área. Si bien aún no hay una hora especifica para hacer efectiva la transición del cargo, se espera que sea durante esta tarde o, a más tardar, mañana.

En medio de la conversación que sostuvo Manuel Melero con CNN Chile, en la cual habló acerca de las medidas del Gobierno en torno a la pandemia del COVID-19, se le preguntó sobre la posible llegada de Patricio al Ministerio y sí es o no congruente con su participación en el gremio comercial: “No habrá ninguna incompatibilidad entre mi cargo y el de mi hermano por razones obvias, yo estoy en el sector privado, presido un gremio y además me quedan unas pocas semanas en la presidencia“.

“Supongo que sería un honor para él. La consagración de una vida en el servicio publico, un honor y una distinción enorme, además, es un ministerio muy interesante, muy entretenido“, dice. También explicó que su hermano conoce el tema desde la comisión de trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Melero se encuentra finalizando su mandato en la CMC y se le preguntó sobre si mantendrá su posición crítica ala hora de enfrentar las decisiones del gobierno en torno a las restricciones que mantiene al comercio con preocupaciones sustanciales.

En ese sentido, concluyó sentirse libre de seguir criticando con fundamentos. “Más allá de las autoridades de turno, aplaudimos lo que que hay que aplaudir, colaboramos con lo que tenemos que colaborar y criticamos lo que no nos parece bien“, concluyó.