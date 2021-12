A menos de tres semanas para la segunda vuelta presidencial, se espera que esta semana se den a conocer los nuevos programas de los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Para profundizar en las propuestas del abanderado de Apruebo Dignidad, CNN Chile conversó con su coordinadora programática, Lucía Dammert, quien primero confesó que se mostró satisfecha luego de la reunión con la CPC.

Lee también: Tras denuncia del Colegio Farmacéutico: ISP descartó presuntas fallas de elaboración del anticonceptivo Ciclomex

“Nosotros sabemos que gobernar Chile requiere construir puentes y en este momento tuvimos la reunión con la CPC, que es una conversación abierta sobre los temas de, programa y creo que fue una reunión bien fructífera y eso nos permite derribar algunos mitos y generar puentes de conversación”, explicó.

Sin embargo, luego de esa reunión, el candidato recibió críticas por parte del presidente del gremio, Juan Sutil. “Ya sabemos cuáles son las preferencias electorales de Juan Sutil, pero en esa reunió hubo varios representantes de varios gremios. (…) Lo que conversamos fueron medios de reactivación y crecimiento y nuestro convencimiento que el país tiene que crecer, pero con mucho mejores niveles de retribución de la riqueza”, expuso Dammert.

Pero estas críticas no fueron las únicas que recibió el candidato, sino que Andrónico Luksic también lamentó el apoyo de otros partidos al abanderado apoyado por el Partido Comunista. “Felizmente el gobierno es de las mayorías ciudadanas y no como hace algunos años el de los más poderosos. Imagino no representa a sus empresas, sino que al mismo. Creemos que si se puede gobernar con distancias programáticas de empresariado. La época donde el empresariado podía poner límite al gobierno ha quedado atrás“, respondió.

Lee también: Kast en entrevista con CNN en Español: Boric “sigue siendo el representante del Partido Comunista”

Respecto a la votación del cuarto retiro, la coordinadora sostuvo que saben que no es la mejor solución, pero que están trabajando en políticas a largo plazo.

“Estamos convencidos que tenemos que buscar otras herramientas para salir de la crisis sin el uso de los recursos propios. Hemos escuchado a los especialistas y estamos trabajando por tener respuestas distintas cuando pasemos esta situación. Reconocemos que debería ser el último proceso de este tipo (…) No podemos mantener que exista un mundo allá arriba de los especialistas dicen cómo funcionan las cosas y que hay una equivocación en la ciudadanía donde lo que pide son otros temas”, aseguró.

Los votos de Franco Parisi

El casi millón de votos obtenidos por el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, podrán jugar un factor clave en el balotaje del 19 de diciembre. Sin embargo, Dammert señaló que están apuntando a que su electorado pueda apoyarlos en la segunda vuelta.

“Gabriel Boric está buscando los votos del 53% de la gente que no salió a votar. Estamos buscando a los que eligieron a otros candidatos, como Parisi, Provoste, Marco Enríquez, e incluso los que votaron por Sichel. Estamos haciendo una estrategia de llegar a los territorios de nuestro plan de gobierno, donde a muchos espacios no llegó”, dijo.

Lee también: Chile y Paraguay firmaron un nuevo Acuerdo de Libre Comercio sobre intercambio y generación de empleo

“La opinión de Franco Parisi merece todo el respeto, pero nosotros estamos hablando con los ciudadanos. Creemos que la capacidad de endose en el país no es tan alta, pero tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a los ciudadanos que no votaron por nosotros y reiterar el compromiso a los que sí lo hicieron. El trabajo ahora es convencer a propios y a extraños“, agregó.

Por último, aseveró que no han tenido conversaciones con el ex candidato y que han criticado su actual situación judicial. “Yo no he tenido ninguna conversación. Hemos sido muy críticos a la situación de Franco Parisi respecto a la deuda que tiene. Y con otros candidatos hemos tenido conversaciones, pero no hemos tenido acuerdos para dejar nuestro programa, sino más bien para fortalecerlo“, concluyó.