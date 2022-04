Esta semana, parlamentarios de Chile Vamos acudieron hasta la Contraloría, para solicitar que revise y actualice la normativa en torno a la participación del Gobierno en el plebiscito constitucional de salida, agendado para el próximo 4 de septiembre.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, conversó con CNN Chile para abordar los alcances de este requerimiento y las inquietudes de la oposición en torno al proceso constituyente, donde el Gobierno ha manifestado que no les corresponde mantener una postura neutral.

“Yo creo que están absolutamente equivocados con esa postura, porque claramente la prescindencia para garantizar la imparcialidad del proceso es rol del Gobierno, así lo ha establecido la Contraloría General de la República en otras ocasiones y no me cabe duda que también lo va a señalar en esta. Ellos representan a todos los chilenos, no a una determinada ideología política”, aseveró.

El parlamentario planteó que desde su sector estarían “advirtiendo” al Ejecutivo, sobre que no podría “utilizar horas de su trabajo, que no puede ocupar el cargo que ostentan, para hacer campaña en un u otro sentido y estamos pidiendo a Contraloría que actualice esos protocolos”.

Lee también: Este 1 de mayo vence el plazo para cambiar tu domicilio electoral: Revisa cómo hacerlo acá

“No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho la Constituyente. Me parece que han brindado señales muy equivocadas respecto a varias materias, que no ha primado el diálogo y que lamentablemente no se está construyendo una Constitución que sea la base de unidad de un país”, señaló.

Por otro lado, el diputado se refirió a las tensiones que vive RN con el conglomerado de Chile Vamos, afirmando que “creo que tenemos fortalecer las relaciones, independientemente de dejar en evidencia las desprolijidades que han habido respecto a ciertos temas que han persistido en el tiempo con nuestros compañeros de coalición y eso tiene que tener un punto final“.

“Estamos viviendo tiempos muy complicados, que necesitan unidad, para efectos de enfrentar los distintos procesos que se vienen, sobre todo el plebiscito de salida y un Gobierno que además está dando señales muy equivocadas en distintos temas y para eso obviamente, no podemos ser una isla nosotros, para poder ejercer un rol de oposición cohesionado”, detalló.