Este lunes será la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, a un año desde su instalación. Un periodo que no ha estado exento de críticas. Sobre esto profundizó la ex presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, quien en conversación con CNN Chile aseguró que “fue una instancia de mucha exigencia pero que implicó grandes desafíos. Un trabajo de mucha discusión democrática (…) Me siento satisfecha, muy contenta y agradecida”. La convencional además adelantó que “tengo un tiempo de vacaciones. Lo voy a usar para dar a conocer la propuesta de nueva Constitución, porque siento que le debemos la información objetiva a la ciudadanía”.