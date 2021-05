Días de tensión se vivieron en Medio Oriente luego de que se agudizara el conflicto entre palestinos e israelíes, en una escalada de violencia que dejó como saldo decenas de muertos y heridos. En este contexto es que vuelve a la palestra el origen de la disputa y la situación que vive actualmente Palestina.

En conversación con CNN Chile, la escritora y académica Lina Meruane se refirió a su libro Volverse palestina. “El texto tiene algunos años y, sin embargo, su temática tiene cierta vigencia precisamente por los eventos que se están viviendo ahora mismo en Jerusalén y Gaza”, adelantó.

La ensayista chilena de origen palestino explicó que el libro surgió a propósito de un viaje que realizó a esta región, donde se encontró con la realidad de quienes ahí residen. “Aunque lo había escuchado, haberla visto y vivirla en el lugar realmente me impactó mucho y por eso escribí esta obra”, dijo.

En Volverse palestina Meruane no solo realiza un viaje por el territorio, sino que también a través de sus raíces palestinas, indagando en la inmigración, ya que sus abuelos llegaron a Chile a finales de la Primera Guerra Mundial, la discriminación y, por supuesto, el conflicto palestino-israelí en sí.

Respecto a cómo las nuevas generaciones lidian con este pasado y presente, la docente explicó que son los más jóvenes quienes “están más preocupados ahora mismo de esa noción del regreso”. “Aún está la casa de mi abuelo allá, pero él nunca pudo volver por las guerras y mi padre solo hace poco volvió, ya que es una visita dolorosa y difícil”, añadió.

“Yo me colé, tuve algunos problemas para entrar, pero no graves, y me di cuenta de que, en realidad, la cuestión de volver es un gran tema, precisamente porque es ilegal, aunque para los judíos del mundo hay un llamado a irse a vivir a Israel”, sostuvo la escritora, quien recalcó que en este territorio existe “una lucha muy potente”.

En este sentido, Meruane relevó el rol de las nuevas generaciones, quienes están “exigiendo que las cosas cambien, tratando de poner presión internacional y forzando a otros países a emitir juicios sobre una situación que ya lleva 70 años de enorme opresión, provocación y violencia contra la población palestina que vive en Gaza y en los territorios ocupados, pero también dentro de Israel”.

La ensayista explicó que la situación más grave ahora partió en Israel, específicamente en Jerusalén Este, donde familias palestinas que han vivido históricamente en este lugar “están siendo erradicadas de sus casas para dejar esos espacios para colonos israelíes”. “Esto ha sido una cuestión histórica y sólo le queda a la diáspora colaborar para que se termine y encuentre una solución”.