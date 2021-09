Este sábado 4 de septiembre se hará el cambio de horario de invierno al de verano, lo que implica adelantar los relojes en una hora a la medianoche, pasando entonces a la 01:00 de la madrugada.

En conversación con CNN Chile el neurólogo encargado del área de Trastornos del Sueño de la Clínica Alemana, Leonardo Serra, habló sobre los efectos que puede traer este cambio en las personas, pero sobre todo en los niños por el desorden que podría producirse en los primeros días.

“En general este efecto no es tanto porque es una hora de sueño lo que perdemos, el tema es que si esto se prolonga en el tiempo y uno no se cuida ahí uno se puede resentir un poquito, puede andar más irritable, más desconcentrado, con somnolencia. Lo más importante de usar el horario de verano es que nos alejamos del mediodía solar y eso significa que amanece más tarde y nos desalineamos de nuestro ciclo circadiano”, explicó el doctor Leonardo Serra.

Lee también: Girardi y cambio de hora: “Los que insisten en mantener esta medida sin sustento son iguales que los antivacunas”

Si bien el especialista afirmó que “en general este cambio no afecta el sueño de las personas, si afecta el inicio del día dado que la falta de sol no activa el cerebro”.

“Es súper grato para nosotros andar con más sol en la tarde y poder aprovechar para hacer más deporte, pero la gente que se levanta temprano y que tiene que trabajar y sobre todo a los escolares les cuesta partir el día porque no tienen sol en la mañana, su cuerpo no se echa a andar, no se concentran y todos andamos más lentos, más irritables en las primeras horas de la mañana”, comentó Serra.

Si bien el domingo es probable que los efectos no se sientan, el lunes, cuando todos regresen a sus labores, podría notarse el cambio de hora, por lo que el doctor Serra señaló que “lo más aconsejable es que no trasnochen hoy día, dentro de lo posible, sino que aprovechen de acostarse relativamente a la misma hora, un poquito más temprano y mañana no dormir hasta tarde”.

Lee también; Se adelantan los relojes en una hora: Este sábado comienza a regir el horario de verano

Es “importante”, manifestó, que mañana se “levanten temprano para que les dé sueño temprano, porque sino les va a dar sueño a la misma hora de siempre y va a ser muy tarde. Entonces mientras más temprano les de sueño mañana, y eso significa no dormir siesta, no tomar bebidas cola, no comer chocolate en la tarde, cosa de que les dé sueño temprano y poder ir adecuándose al horario”.

Detalló que también se deben adelantar las comidas y “mantener la rutina previa a la nueva hora para que el cuerpo se adapte más rápido”.

Con respecto a cómo detectar el trastorno del sueño señaló que “lo más claro es que uno no descansa cuando duerme, también si la persona ronca y no descansa o molesta a la pareja o tiene pausas para respirar -mucha gente ha generado este cuadro que se llama apnea de sueño-, y cuando no logran quedarse dormidos”, explicó.