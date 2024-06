Lautaro Carmona descarta candidatura de Bárbara Figueroa a gobernadora de la Región Metropolitana

El timonel del Partido Comunista indicó que la tienda tiene decidido negociar varias candidaturas en distintas regiones, incluida la Metropolitana, con el resto del bloque oficialista.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, confirmó en Tolerancia Cero que la secretaria general de la tienda oficialista, Bárbara Figueroa, no competirá en las elecciones de octubre para convertirse en gobernadora de la Región Metropolitana.

“El nombre de Bárbara Figueroa lo he escuchado unas tres o cuatro veces desde fuera del partido, no es candidata a gobernadora. La discusión nuestra es si no hace falta que tengamos una candidatura en la Región Metropolitana con otros nombres por la influencia electoral que tiene el Partido Comunista en la RM”, manifestó.

El timonel comunista indicó que se piensa en “resguardar una votación que de lo contrario queda abierta a que sea impactada por otras propuestas, que es votación de izquierda que no estuvo en la segunda vuelta con (Claudio) Orrego porque compitió con una candidatura del Frente Amplio”.

En ese sentido, señaló que desde el PC tienen decidido negociar varias candidaturas en distintas regiones, incluida la Metropolitana, con el resto del bloque oficialista.