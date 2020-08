El Partido Liberal presentó un proyecto de ley para obligar a los padres deudores de pensiones alimenticias a retirar el 10% de sus fondos de AFP.

En conversación con CNN Chile, el diputado Vlado Mirosevic (PLC), explicó que “en la reforma constitucional que permite el retiro del 10% se introdujo que ninguna deuda puede ser cobrable para estos fondos con excepción de las deudas de pensión de alimentos, es el único tipo de deuda que se podría hacer cobrable”.

“Eso se estableció en la primera reforma que nosotros aprobamos en el Congreso y hasta ahí todo bien, el problema es que exigía que el deudor, mayoritariamente padres, tuviesen que hacer derecho al retiro. O sea, si es que yo retiraba la plata, ahí sí me puede retener si es que yo debía una pensión de alimentos”, indicó.

El parlamentario señaló que la propuesta surgió entonces ante la interrogante de “qué pasa en el caso de muchos padres que se enteraron de esta norma y prefirieron entonces no retirar el 10% porque me lo van a retener para pagar la pensión de alimentos“.

“Quedaban muchísimos hijos e hijas en la indefensión porque, incluso en esta situación del retiro, no iban a poder hacer efectiva su pensión de alimentos porque los padres se iban a correr nuevamente de este derecho”, añadió.

“Lo que nosotros establecimos, esta es la innovación del proyecto, es que una madre o padre siendo representante legal del hijo, va a poder solicitar un retiro forzoso y el tribunal de familia va a poder determinar ese retiro forzoso del porcentaje de la deuda en el marco del 10%”, dijo Mirosevic.

Con respecto al proyecto ingresado por el gobierno en esta materia, el legislador indicó que “no se hace cargo del problema que yo acabo de mencionar, es decir, no se trata de un retiro forzoso a los padres que no pagan”.

“Lo único que ellos hacen en el proyecto es establecer de manera más precisa cuál es el procedimiento entre el Poder Judicial, las AFP y el cotizante, pero no se hacen cargo de que si el cotizante no recurre a solicitar el retiro, entonces no se le puede obligar a pagar la deuda”, cerró.