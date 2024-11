La advertencia de Eyzaguirre sobre Matthei: “Hasta qué punto su coalición no va a tener la tentación de reinventar Chile”

El exministro de Estado se refirió al liderazgo de la alcaldesa de Providencia en el marco de las próximas elecciones presidenciales, destacando sus cualidades, pero también la suspicacia que genera las intenciones de Chile Vamos en caso de gobernar nuevamente.

Nicolás Eyzaguirre, exministro de Estado y académico de la Universidad de Chile, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el impacto económico en Chile tras las elecciones en Estados Unidos y también analizó el panorama político nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Sobre la situación local, comentó que se necesita un “gobierno de unidad nacional”, ya que considera que cualquier fuerza política que intente “reinventar el país a su modo de ver” está destinada al fracaso.

En este sentido, destacó que para avanzar, se requiere un “espectro amplio” y “convocante”.

#ToleranciaCero | Nicolás Eyzaguirre, exministro de Estado, sobre Evelyn Matthei: “Lo que me temo es hasta qué punto su propia coalición no va a tener la tentación de reinventar a Chile” 📺 https://t.co/Fj9HAuao9v pic.twitter.com/ezxxs4cUwN — CNN Chile (@CNNChile) November 12, 2024

Consultado sobre si Michelle Bachelet, al ser una carta competitiva en los próximos comicios, podría levantar una candidatura, Eyzaguirre respondió: “Yo creo que no”.

En cuanto a Evelyn Matthei, indicó que su liderazgo “está por probarse” y la describió como “una persona inteligente y con un carácter fuerte”. No obstante, concluyó: “Lo que me temo es hasta qué punto su propia coalición no va a tener la tentación de reinventar a Chile”.