La candidata a gobernadora regional por la Región Metropolitana del Frente Amplio, según el último cómputo del Servel, obtuvo el 23% de las preferencias en estas elecciones, pasando a segunda vuelta (13 de junio) junto al candidato de la DC, Claudio Orrego. En Tolerancia Cero, manifestó que “estoy muy agradecida por todo el apoyo de la ciudadanía”, destacando que “había un hito importante en la elección del Apruebo, donde la ciudadanía dijo ‘queremos cambiar esto’. Y ahora lo vimos súper reforzado”. Por otro lado, Oliva aseveró que “Chile de verdad cambió, creo que ya no queremos retroceder a los anteriores 30 años”. En cuanto a un análisis de los resultados obtenidos en este proceso eleccionario, destacó que “lo que más se visualiza es que la ciudadanía dijo que no quiere lo mismo de siempre (…). La lista del Apruebo marca una señal contundente de superar los cánones tradicionales. Eso quiere decir que la ciudadanía está votando más allá de los ejes convencionales, está votando por gente común y corriente”, dijo. Respecto del escenario presidencial, declaró que “acá lo importante es cómo generamos una amplitud de unidades pero de fuerzas transformadoras, no de mantener el status quo”. Por tanto, “yo no vetaría a nadie. Si hoy día la DC dice ‘quiero sumarme a un proyecto de transformación y superar el neoliberalismo’ (…), me parecería una llamada de atención importante. Pero si quieren mantener las AFP, si quieren mantener los derechos de agua en el mundo privado, si quieren seguir privatizando Chile, tenemos una diferencia política y profunda”.