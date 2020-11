Preocupación generó en el Consejo de Rectores de Chile (Cruch) el presupuesto 2021 para la educación superior, pues reclaman hubo una reducción de $42 mil millones a sus órganos afines.

Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch, dijo que “esto significa que en el fondo las universidades van a tener que disminuir su actividad”, lo que en la actualidad podría afectar la cooperación que han prestado estas instituciones a las labores contra la pandemia.

“No podemos despedir trabajadores para contratarlos en un mes o seis meses después, porque son personas muy calificadas que probablemente se van a ir del país”, agregó el rector de la Universidad de Santiago.

Por otro lado, Zolezzi indicó que el aumento que desde el gobierno aseguran haber tenido está enfocado principalmente en el pago de la gratuidad en una serie de instituciones que se han sumado a este beneficio. “No son universidades del Estado, ni son las del G9 ni del Consejo de Rectores, son nuevas universidades y algunos IP y centros de formación técnica. No digo que no deban incorporarse, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se acepta esta incorporación, se metieron la mano al bolsillo para sacar más de $50 mil millones para entregarles la gratuidad“, afirmó.

En relación al regreso a las aulas, el rector de la Usach descartó que en lo que queda de este año y el primer semestre de 2021 se realicen clases presenciales, principalmente por la aplicación comunal de cuarentenas.

“Durante enero en adelante vamos a llamar a estudiantes que tienen laboratorios, prácticas, cosas pendientes de ese tipo, a que puedan hacerlo en jornadas que sean de un día o bien puedan coordinarse con algunos grupos. Presencial va a ser difícil el primer semestre, no apuesto tampoco por el segundo, no me atrevo a decir todavía porque puede que tengamos una vacuna efectiva”, dijo el rector.