En conversación con Hoy Es Noticia, el senador del PS, Juan Luis Castro, se refirió a los dichos del expresidente Sebastián Piñera respecto a la crisis de las isapres. El exmandatario expresó: “Que se cumplan los dictámenes, pero no a costa de crear un monopolio estatal”. Al respecto, Castro replicó que “uno quisiera que se hiciera cargo (…) en sus dos mandatos el problema de las isapres estuvo a la orden del día. En 2010 se estableció que no debía haber tablas de factores y no se cumplió“.