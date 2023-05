En medio de la crisis que enfrentan las Isapres ante el fallo de la Corte Suprema, el expresidente Sebastián Piñera comentó este miércoles: “El sistema de salud privado está viviendo una gran crisis y sería muy malo que más de tres millones de chilenas y chilenos se quedan sin la atención de la salud privada. Por eso, nosotros estamos impulsando un sistema mixto, que haya salud pública -Fonasa-, pero que también haya salud privada, y que sean las familias los que elijan si van a salud pública o a la privada. Esta no es una decisión que le corresponde al presidente o a la ministra de Salud, le corresponde a cada familia. Libertad de elección, eso es lo que estamos defendiendo nosotros y, por supuesto, que se cumplan las leyes y los dictámenes de la justicia, pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud, que todos sabemos, lo único que va a hacer es aumentar más las listas de espera, deteriorar la calidad del servicio. Eso no es lo que los chilenos quieren y merecen”.