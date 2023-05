En conversación con Hoy Es Noticia, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, se refirió a las declaraciones de Paz Suárez, vicepresidente de la coalición, en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá. En esa línea, Toro manifestó que las críticas no corresponden. “No comparto la forma ni el fondo ni tampoco así los compañeros militantes quienes respaldan el trabajo que ha realizado nuestra compañera Carolina Tohá“, dijo. Asimismo, y tras los dichos de Natalia Piergentili, Toro señaló que no da por muerta a la coalición. “Lo importante es cómo somos capaces de reflexionar sobre el sentido del PPD“, expresó.