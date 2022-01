Este lunes, un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo en la que exigieron tomar acciones en materia de seguridad ante los hechos delictuales de los últimos meses.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó la acción y sostuvo que “no puede ser que haya autoridades que puedan pasar una mañana yendo a dejar una carta a La Moneda, pero no puedan tomarse el tiempo de participar en una reunión”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, aseguró la carta “tiene un objetivo político que busca generar una sensación, una percepción, de lo que se ha realizado en materia de seguridad en estos cuatro años de cara al cambio de mando”.

“¿De qué sirven las disputas políticas o no políticas, estratégicas o no estratégicas, en materia de seguridad pública?. Tenemos un problema como sociedad el cual no es de ayer, sino que es de varios años atrás”, señaló a CNN Chile Jorge Burgos, ex ministro del Interior.

Burgos sostuvo que esta problemática “la hemos enfrentado con éxito, pero también con derrotas y la principal, a mi juicio, es el tema del narcotráfico que ha penetrado en nuestros territorios y ahí una de las consecuencias más graves es la cantidad de armas que hay en manos de narcotraficantes”.

“La carta la entiendo desde el punto de vista de una cierta desesperación. La misiva pide más Carabineros y mejor distribución, lo cual está bien, ya que son recetas que hemos ocupado, pero muchos de los alcaldes, durante meses en que los Carabineros fueron afectados por actos de violencia (…) nunca llevaron una carta pidiendo respaldo para ellos”, agregó.

Debido a lo anterior, Burgo recalcó que “debemos ser un poco más rigurosos”. “La sociedad chilena tiene un problema de seguridad pública (…) y tenemos una sensación de inseguridad que no responde solo a elementos subjetivos, sino que también elementos objetivos, particularmente a delitos contra la propiedad”.

“En cuanto al uso y la cantidad de armas en manos de delincuentes, ahí yo creo que falta capacidad represiva y de inteligencia, ya que por alguna parte entran las armas ilegales (…). Yo creo que ahí tenemos un tema que debiéramos tratar mucho más seria y rigurosamente”, agregó.

Finalmente, el ex ministro insistió en que hay que fortalecer a las policías. “A mí me encantaría, sin ser yo un partidario, que al Gobierno entrante le fuera bien en esto. Tenemos que todos colaborar para que le vaya bien y terminar con esa lógica de reproche a quien asume en materia de seguridad desde la entrada”.

“Ojalá le vaya bien (a Boric) porque tenemos un problema grave. Que se esté hablando de fortalecer, modernizar, reformar y hacer más eficiente nuestras policías, en particular Carabineros, me parece que es el discurso correcto, y no el discurso de la refundación y de la generación de una nueva policía”, cerró.