Los “reacomodos” que “tienen un fin electoral”, aludiendo principalmente al alcalde Joaquín Lavín, fue uno de los temas que el ex ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), analizó en conversación con CNN Chile.

De acuerdo con el ex secretario de Estado, la auto definición de Lavín como socialdemócrata “no está mal pensado del punto de vista de captación de votos” en una posible segunda vuelta, asegurando que “es más una estrategia que una evolución”.

Cartas presidenciales

Las elecciones presidenciales han comenzado a resonar en las encuestas y el mundo político. Respecto a esto, Burgos aseveró que “al PPD, al PR, a la DC y al PS no le conviene ir en una primaria con el FA y el PC”, indicando que la unión de estos partidos “podría ser bueno electoralmente pero malo desde el punto de vista de la gobernabilidad”.

Asimismo, ante una eventual segunda vuelta entre Daniel Jadue y Joaquín Lavín, nombres que han asomado como posibles candidatos presidenciales, el ex titular del Interior indicó que “mientras más a la izquierda la candidatura, mi impresión es que un candidato de derecha (…) tiene mas posibilidades de ganar“.

“En una segunda vuelta de esas características gana Lavín , pese a que eso signifique votos de partidos políticos de oposición. Según Burgos, serían votos del “electorado de centro, no solo la DC”, añadiendo que este fue un hecho que “ya pasó, cuando el presidente Piñera le ganó a Guillier con mucha holgura y ni siquiera era del Frente Amplio”.

Por otro lado aclaró que “yo no tengo nada de anticomunismo”, pero hizo hincapié en que “es compleja la convergencia con el PC en función de gobierno.

Plebiscito

Respecto del próximo plebiscito del 25 de octubre hacia una nueva Constitución para Chile, el ex ministro declaró que “tengo esperanza que va a haber mucha gente que va a querer una Constitución que mejore en muchas cosas, pero que permita gobernar a quienes sean elegidos”.

Asimismo, no descartó ser candidato a constituyente en caso de que gane la opción Apruebo. “Le he dado una vuelta (a la candidatura), pero nadie me lo ha pedido de la DC”, sentenció.

Acusación constitucional

Sobre el decálogo constitucional redactado por el presidente Sebastián Piñera, donde definió los derechos fundamentales que debería asegurar la nueva Carta Magna, Burgos indicó que “no es un acto inaceptable” lo realizado por el Mandatario.

Y finalmente apuntó a la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, reconociendo que es un libelo que “no creo que vaya a prosperar”.

“Creo que uno puede tener un juicio severísimo o menos severo (…) pero de ahí a convertirlo (Mañalich) en que incumplió la ley y la Constitución y que dolosamente produjo los efectos atroces de la pandemia, me parece que es un exceso que no tiene fundamento“, sentenció al respecto.