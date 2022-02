Durante la semana pasada se realizó un paro de los camioneros que afectó principalmente a las ciudades de Iquique y Antofagasta, luego de que tres ciudadanos extranjeros fueran detenidos como sospechosos de haber participado en el homicidio de un joven camionero en Antofagasta.

Para profundizar como se encuentra esta ciudad con el paro ya depuesto, CNN Chile conversó con su alcalde, Jonathan Velásquez, el cual sostuvo que todavía la situación no vuelve a la normalidad.

Lee también: Paris dice estar disponible a conversar con Jadue sobre condiciones para el retorno de clases presenciales

“Aún no están todas las rutas cien por ciento despejadas, y la verdad es que aún no vuelve a la normalidad la ciudad de Antofagasta. Hay caravanas para pedir justicia. Yo tuve aquí en mi oficina a la familia del fallecido y fue terrible. Esto es algo que se veía venir y acá se ha complicado y tenemos que integrar a la gente”, explicó.

Sin embargo, la autoridad comunal defendió el actuar del gremio, asegurando que querían realizar un llamado de atención, debido a la situación migratoria que se vive en la zona.

“Se detuvo el acceso en algún momento, pero los camioneros son personas humildes y nobles. Dejaron pasar a las familias y a los vehículos de emergencia. Ellos querían hacer un llamado de atención y es un gremio muy bien organizado“, enfatizó.

Lee también: Gobierno: Cerca de 80 personas fueron reconducidas a Bolivia en las últimas 24 horas

“Así como usted puede recibir a una visita en su casa, quizás hay una que se aprovecha. Aquí estamos viviendo una multiculturalidad que está afectando al antofagastino promedio, como el comercio ilegal que estuvo instalado durante mucho tiempo en Antofagasta. Y estos eran personas que venían de afuera“, agregó.

Por último, aclaró que desde la ciudad no existen las garantías para poder recibir a todos los extranjeros que llegan a la zona.

“La verdad no, es imposible. En seguridad ciudadana tengo cinco camionetas. No tenemos los recursos. Quizás puedo querer recibir a todas las personas, pero no hay infraestructura. En este momento no están las condiciones para dar las garantías a la gente que viene de afuera. Si bien hay mucha gente que viene aportar, pero la ciudad se está quedando chica“, concluyó.