El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, fue sometido a las preguntas del panel de Tolerancia Cero para abordar el proyecto del royalty minero, que esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas.

“No nos estamos negando, estamos pidiendo que se hagan las cosas bien”, afirmó, sin embargo, recalcó que “la herramienta que están proponiendo ahora es mala”.

Según Villarino, la iniciativa parlamentaria “no distingue los distintos tipos de costo que tienen las compañías, no distingue los tipos de industria minera, por qué se aplica sobre un mismo hecho un segundo impuesto, porque no se ha hecho ninguna sensibilidad”.

Respecto a quienes afirman que algunas empresas mineras no pagan impuestos, sostuvo que “lo que puedo garantizar es que los estados financieros de todas las compañías están auditados en Chile y el extranjero, que los analistas siguen las compañías al dedo, no les permiten nada. Insinuar que se está jugueteando con los estados financieros y no se pagan impuestos es una irresponsabilidad, y si alguien tiene algún antecedente, debiera ponerlo a disposición de los tribunales de Justicia“.

Finalmente, aseveró que “no tiene ningún sentido hacer una campaña del terror si el país lo que necesita es diálogo (…) Toda esta discusión se ha construido bajo cuatro pilares que no compartimos: que la minería no paga impuesto, que juguetea con los estados financieros y modifica los costos, que en Chile no existe royalty y sí existe, y que se lleva todo y no deja nada”.