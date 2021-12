El pasado lunes las directivas del PS, PPD, PR y PL se reunieron acordaron organizar un encuentro para proyectar una alianza, esta vez sin la Democracia Cristiana, denominada Socialismo Democrático.

Para entender como este bloque deja a la falange en este escenario político, CNN Chile conversó con la diputada y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, quien le restó importancia a la reunión.

“Seguimos conversando con estos partidos con los cuales hemos trabajado por años, que hoy se han reunido pensando en la social democracia y pensando que el presidente electo se hizo acompañar de distintos apoyos. Y es lógico que ellos quieran hacer ver los apoyos que se dieron y que se den estos tipos de movimientos“, aclaró.

A su vez, sostuvo que su rol frente al futuro gobierno de Gabriel Boric puede cambiar según se den las condiciones. “Entendemos que nosotros tomamos un acuerdo de no ser parte de un gobierno, pero entendemos que la política es cambiante y hemos dicho que si esos partidos están conversando para tener una relación futuro con Apruebo Dignidad, entonces van a tener futuras conversaciones”, afirmó.

En esa misma línea, enfatizó que “vamos a buscar seguir profundizando los cambios que Chile necesita, pero también entendemos que no queremos ser un obstáculo y las cosas buenas las vamos a apoyar y trabajar. Pero también vamos a ejercer un rol que también es importante hacer ver desde los espacios que tenemos”.

“Todo apoyo debe ser institucional, somos un partido y ejercemos la democracia interna. No puedo adelantar, pero la política es dinámica y si debemos dar una revisión a la relación con el gobierno de Gabriel Boric, lo vamos a revisar, pero en la democracia interna”, agregó.

Por último, la diputada anticipó que la relevancia de su partido no desaparecerá durante el próximo ciclo político. “En ningún caso la Democracia Cristina es un partido irrelevante, no olvidemos que Apruebo Dignidad no tiene mayoría y tampoco lo va a tener con la social democracia, por lo tanto, no va a quedar aislada. Muy lejos de desaparecer la Democracia Cristiana lo que tiene que hace reordenarse y reorganizarse“, concluyó.