La migración fue parte de la conversación instalada en el último capítulo de Aquí Se Debate Prime, instancia en la que el candidato constituyente Jaime Parada (D10) junto con Pablo Selles (D10), apuntaron contra la candidata María Luisa Cordero (D12) por sus dichos sobre los inmigrantes que han llegado al país en el último tiempo.

En primer lugar, Parada planteó en esta materia que “el gobierno se ha dedicado a criminalizar la migración”, asegurando además que “no creo que los seres humanos merezcan el trato que muchas veces estos gobiernos de derecha les están dando en la región”.

“Me parece que se han traspasado todos los límites en cómo se ha gestionado la migración en Chile, con la gran paradoja de que fue Sebastian Piñera en Cúcuta el que fue invitar a los migrantes venezolanos a Chile y hoy día los sube arriba de aviones“, añadió.

Al respecto, Cordero fue consultada si es que se arrepiente de sus dichos en los que habló de los colombianos como mal vivientes. Y su respuesta fue contundente, asegurando que no se arrepiente. Explicó que “yo estuve en Antofagasta en ocasión de la feria del libro hace 5 años atrás, y la gente no habló ni pío del libro que fui a presentar. ‘Doctora pasa esto’ (… ), mujeres de esa nacionalidad que usted alude hacían su comercio sexual en plena playa, las mamás decían ‘ya no podemos bajar con los niños a la playa'”.

“Yo no tengo el síndrome de Mañalich. Yo estudie Medicina el año ’61 y siempre he sabido que Chile tiene muchos pobres dignos y callados que no andan bolseando y pidiendo bonos. Y los gobiernos por lo que yo tuve la desgracia de votar, llenaron el país de inmigrantes irresponsablemente”, añadió Cordero.

“Siempre pienso, lo siento mucho (…), pero Chile tiene que ser primero para los chilenos. Hay una vergonzosa situación en el norte del país, que vienen mujeres a parir, bolivianas y peruanas, a quitarle camas a las mujeres chilenas“, dijo la candidata hasta que fue interrumpida por Selles y Parada.

Dentro de la discusión, Selles declaró que “la migración es un derecho y no como la ha visto el gobierno, casi como una acción delincuencial”. Pero en el caso de Cordero, aseveró que su percepción “bordea el racismo”.

A lo mismo se refirió Parada, quien apuntó a que “usted (Cordero) no pertenece a la lista de la UDI, usted debería estar en la lista del Partido Republicano“.

Finalmente indicó que “lo de la doctora no es solo racismo, sino que es aporofobia, fobia a la pobreza. Estoy seguro que la doctora no se referiría de la misma forma a una mujer boliviana que termina teniendo a su hijo o hija en un hospital chileno, probablemente no diría lo mismo de un inmigrante europeo”.

“Me parece sumamente ofensivo y espero por favor que personas como la doctora Cordero, con cariño se lo digo, no lleguen a redactar la nueva Constitución“, concluyó.

Las palabras de Cordero generaron un amplio debate en redes sociales. Inclusive, mediante Twitter, una ONG de colombianos manifestaron su rechazo a lo dicho por la candidata, asegurando que “es lamentable que hoy tengamos a candidatos convencionales constituyentes con demencia senil”.