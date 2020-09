El diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió este jueves a la sanción realizada por la Comisión de Ética de la Cámara, debido a la polémica que surgió por las donaciones que realiza con su dieta parlamentaria al partido.

En entrevista con CNN Chile, sostuvo que “lo que sucedió es un acto de revanchismo político, totalmente desapegado al reglamento, a la ley, incluso a la Constitución“.

“Cuando hay una fake news es mucho mas fácil difundir aquellos que es falso que aquello que es rectificado”, comentó el legislador que añadió que “no hay ninguna sanción todavía, no hay ninguna cosa por escrito que me haya llegado para ser notificado. Esto ha vulnerado todo principio y debido proceso, porque lo que buscaban no es establecer un precedente, lo que quieren es hacer una noticia”.

También reflexionó que esto es un intento por “vengarse políticamente” de quienes “representaron y defendieron en estas instancias, como la Comisión de Ética, a quienes fueron financiados de manera ilegal en la política. Hoy pretenden sancionar a los que hemos puesto en evidencia eso”.

“Basándose en la idea de que como no nos financiamos con Penta, con las grandes empresas, sino que con los aportes que cada uno de nosotros hacemos al partido y por lo tanto tenemos autonomía, ellos tratan de decir que eso es un engaño comunicacional, porque una vez esbocé ante un ataque que no, puede verlo en mi cuenta, dono la mitad de mi sueldo todos los meses, cosa que en estricto rigor es cierto porque no me lo quedo para mi cuenta personal”, añadió.

Junto a lo anterior, condenó que “esta institución, en esta caso de la comisión de ética, la terminaron por corromper, la ocuparon para fines que no está hecha, para mandar una señal política, decir ‘si tú u otro se atreve a desafiar el establishment político, así van a terminar, les vamos a encontrar cualquier frase que hayan dicho para tergiversarla y mostrarla como nosotros queremos verlo y declararlo como engaño comunicacional'”.

Es por lo anterior que adelantó que “voy a tomar toda los acciones necesarias para que esto se tenga que revertir en última instancia, porque es una injusticia, no me voy a quedar de brazos cruzados“.

Futuro de la oposición

Por otra parte, el diputado frenteamplista se refirió al presente de la oposición y la posibilidad de que se aúnen candidaturas con miras a las próximas elecciones municipales y presidenciales.

Al respecto, Jackson declaró que “nuestro partido está tratando de buscar la máxima unidad posible en torno a propósitos”.

“Ojalá en la mayor cantidad de comunas posible sea una sola la candidatura de oposición”, aseveró, aunque aclaró que “lo complejo de las primarias es que o tiene que ser en todo el país o en ninguna ciudad, y eso es una complicación”.

Pese a lo anterior, manifestó que en caso de no lograr entregar una alternativa en conjunto que se oponga al oficialismo “sería bien imperdonable para toda la ciudadanía que se siente de oposición”.

“Puede ser que nos farriemos desde las dirigencias políticas la posibilidad de que la ciudadanía pueda optar por una alternativa que no sea la derecha, porque hoy se sienten de oposición, y que esa negociación pueda ser un obstáculo”, advirtió.