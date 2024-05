Moreira tras reunión con Boric en el Día del Completo: “Sigo siendo pinochetista, y de derecha, pero ahora moderado”

El senador de la UDI argumentó que su reunión con el Presidente Gabriel Boric no modifica sus convicciones ni ideales. "No voy a cambiar, no renuncio a mis principios y a mis convicciones, pero quiero dejar algo, una huella", comentó.