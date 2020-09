Crece la preocupación por la situación del coronavirus en la región de Magallanes, que ha registrado más de mil contagios en 11 días.

En conversación con CNN Chile, José Fernández, intendente de Magallanes, manifestó que “en la primera ola que tuvimos aquí, después eso se vivió en la zona central, por lo tanto creo que es una voz de alerta para que se vaya tomando las medidas en la zona central de lo que se les puede venir“.

“Tal como lo anunció el ministro en reiteradas oportunidades, pensamos que gran parte de esta ola es responsabilidad de las personas porque hubo un cierto relajamiento en las medidas de precaución cuando se levantó la segunda cuarentena y eso también nos llevó a esta situación en el sentido de que se siguieron haciendo las juntas familiares, las juntas de fines de semana cuando se le solicitaban que no lo hicieran”, continuó.

La autoridad aseguró que “en la comunidad persiste esta sensación de que el aeropuerto es el lugar donde nos estamos contagiando, pero hay que tener en claro que la mayoría de los pasajeros que vienen en los vuelos, son de trabajadores de salmoneras o empresas esenciales, de acuerdo a los convenios y protocolos que ellos mismos han determinado con salud”.

“Los contagios que han llegado a través del aeropuerto han sido mínimos“, afirmó.

“El problema es el residente que viene a la región, esa persona no viene con exámenes y muchos de ellos no hacen cuarentena porque no es exigible”, añadió.

Por otra parte, con respecto al sistema hospitalario, Fernández indicó que “entre el sábado y el domingo estuvo bastante estresado, llegando casi al 100%, pero afortunadamente se pudieron evacuar pacientes hacia Santiago”.

“Al día de hoy tenemos seis camas UCI disponibles y ventiladores tenemos siete. Nuestro problema y nuestro cuello de botella hoy día se está transformando en el personal de salud, tenemos más de 200 personas que hoy no están trabajando, más de 120 que están contagiadas y otras tantas en cuarentena por haber sido contacto estrecho”.

“Podríamos haber llegado a un colapso en el sistema sanitario“, cerró.