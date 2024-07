Insulza afirma que Bachelet tiene “una buena posibilidad” de llegar a ser secretaria general de la ONU

El parlamentario agregó que "yo creo que la expresidenta no tiene entre los cinco miembros del consejo de seguridad un rechazo, francamente. Ni siquiera los chinos".

El excanciller y actual senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza participó de una nueva edición del programa político Tolerancia Cero, en donde abordó diversos temas de contingencia.

Una de las materias que el “panzer” abordó fue la posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la secretaría general de la ONU.

En ese sentido, Insulza aseguró que Bachelet tiene opciones de llegar al prestigioso cargo internacional, pero advirtió que en caso de que uno de los cinco países que tienen derecho a veto en el organismo se oponga, su candidatura se puede caer.

“Sería una gran cosa (…) En Naciones Unidas hay cinco miembros del consejo de seguridad que pueden vetar a cualquiera”, declaró.

El parlamentario agregó que “yo creo que la expresidenta no tiene entre los cinco miembros del consejo de seguridad un rechazo, francamente. Ni siquiera los chinos”.

Esto a raíz del duro informe que la expresidenta emanó contra China cuando se desempeñaba como Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU.

“Por lo que yo he he escuchado no están tan enojados (los chinos). Yo creo que tiene una buena posibilidad, con el problema de que en la ONU no hay la disposición a elegir como secretario general a una personalidad política de primer nivel. No es habitual”, cerró Insulza.

Por otro lado, el excanciller le cerró la puerta a Bachelet para una tercera candidatura presidencial.

