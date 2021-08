La doctora María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes y miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI), conversó con CNN Chile sobre la variante Delta y la recomendación del Consejo Asesor vacunar a los contactos estrechos.

“Esto se ha utilizado con otras infecciones como, por ejemplo, varicela y sarampión, donde uno toma el contacto estrecho de un caso positivo y lo vacuna, pero no es refuerzo, porque a lo mejor es una persona que no ha recibido una vacuna nunca, entonces sería la primera dosis. Ahí no todos estamos de acuerdo con eso que por supuesto que funcionan en esas otras enfermedades, pero no tenemos todavía evidencia de que esto pueda funcionar para el COVID-19″, explicó la infectóloga María Luz Endeiza.

Endeiza detalló que una de las razones se debe a que los esquemas primarios de vacuna contra COVID-19 la mayoría son de dos dosis, entonces “lo que tú quieres hacer con una persona que fue contacto estrecho es evitar que se contagie la enfermedad”, señaló.

Y agregó que por un lado está el periodo de incubación de esa persona que estuvo expuesta que son alrededor de 7 a 14 días, pero por otro lado también es lo que se demora la vacuna que le colocas en hacer los anticuerpos y que que son al rededor de 14 días, pero si son de dos dosis, es necesaria la segunda y las siguientes dos semanas, por lo que ser llegaría tarde, según comentó Endeiza.

“A mí personalmente no me parece una estrategia que llegue a ser muy práctica en este minuto, además tenemos pocas dosis y creo que hay que priorizar seguir vacunando a la población que no lo está”.

Con respecto al acceso a las dosis necesarias, la especialista recomendó seguir vacunando a todas las personas que todavía están recibiendo la segunda dosis o recién empezando como rezagados, también en los adolescentes entre 12 y 17 años que están completando sus esquemas y en comenzar con la revacunación, o dosis de refuerzo en los adultos mayores y en los siguientes grupos según el calendario, explicó la doctora.

Sobre la nueva variante y el grupo que no está inmunizado, como es el caso de muchos menores de edad , la especialista dijo que lo que se sabe hasta ahora es que “claramente son los más jóvenes los que se están contagiando más, pero todavía no se sabe si es porque son más susceptibles o porque son los que están menos vacunados y esto es lo más probable”, detalló.