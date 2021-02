Los invitados en un nuevo programa de Aquí Se Debate fueron Verónica Campino (IND-RN) por el D11 en la Lista Vamos por Chile, Camila Briceño (DC) por el D14 en la Lista del Apruebo y Cristian Bellei (IND-RD) por el D7 en la Lista del Apruebo Dignidad.

Con la propuesta de avanzar en algo más sustantivo que sólo una “paridad nominal”, la igualdad de género fue uno de los temas que encontró concordancias y diferentes puntos de vista en la discusión de hoy, sobre todo pensando en instaurarlo como uno de los derechos fundamentales de la nueva Constitución.

En primer lugar, se refirió la candidata de la Democracia Cristiana, quien destacó: “Estamos en un escenario histórico donde por primera vez en la historia del mundo vamos a tener un proceso constituyente con la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y eso hace que este proceso tenga mucho más sentido”.

“Creo que la próxima Constitución, sin dudas, va a tener una perspectiva de género en distintos temas, como por ejemplo en la protección al trabajo, o cuál va a ser el rol del cuidado -el cuidado compartido-. También, sobre qué tipo de democracia queremos construir, y yo soy una convencida de que la democracia debe ser paritaria y avanzar hacia eso”, recalcó Briceño.

Al tomar la palabra en este concepto, Campino, la independiente con un cupo de RN, sostuvo que “la importancia está en los acuerdos y el poder llegar a los dos tercios” y destacó que “debemos impulsar una paridad en los órganos colegiados porque la toma de decisiones debe entender la experiencia de vida”.

Por su parte, Bellei, independiente con un cupo de Revolución Democrática, manifestó que “no siempre las mujeres han defendido de mejor manera los derechos de las mujeres. Quiero recordar que la derecha en Chile ha defendido la discriminación a las mujeres de las Isapres y no se han puesto del lado de las personas cuando han sido discriminadas por el simple hecho de ser mujeres en edad fértil”.

Y prosiguió: “Por supuesto que tenemos que defender el derecho a la igualdad de género, pero la igualdad real de género, no sólo la igualdad nominal. Eso implica eliminar las formas de discriminación en las que las mujeres han sido objeto sobre todo las más débiles, las que están enfrentando dificultades. En el mercado laboral, no puede ser que las mujeres reciban menores ingresos por el mismo trabajo y la misma educación.”

“Defendamos a las mujeres, pero defendámoslas en que no haya discriminación. La paridad no debe ser sólo en cuestiones simbólicas, sino que en cuestiones sustantivas. Me parece que la derecha, incluyendo las mujeres de derecha, no siempre ha estado del lado de las mujeres y sus derechos. Y, por supuesto, el derecho al aborto para que las mujeres puedan elegir libremente si quieren o no tener un hijo o una hija y llevar adelante un embarazo”, enfatizó.