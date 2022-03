La ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó este lunes que visitará la Región de La Araucanía durante esta semana: “Acordamos una agenda que parte desde los territorios. Esta semana asistiremos con ministros y ministras de distintas carteras”, dijo la secretaria de Estado luego haber participado del comité político.

Ante dicho escenario, que ha despertado especialmente las críticas de la oposición, CNN Chile conversó con el senador de la Democracia Cristiana (DC) por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, respecto a su percepción acerca de los anuncios que ha dado la administración del presidente Gabriel Boric sobre cómo abordará el conflicto y las tensiones en el territorio.

“Creo que hay que tener una mirada positiva con este nuevo gobierno, porque es una nueva generación de políticos que se hace cargo del Estado, hay un programa diferente, el diagnóstico que se tiene acá es más acertado, porque se ve como un problema de naturaleza política, se hace cargo de que efectivamente hay un problema de seguridad y víctimas, así como un problema de reparación de tierras“, consignó el senador, señalando: “Seamos optimistas, miremos con esperanza que esto sea una cosa distinta a lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores, entonces, démosles el beneficio de la duda de una manera positiva”.

Lee también: Jeanette Vega y gestión del Gobierno anterior en la macrozona sur: “No nos parece que haya mucho que relevar”

En cuanto a la decisión de prescindir del estado de emergencia que instauró en la zona el gobierno anterior, y las críticas que esto ha traído desde la oposición debido a las declaraciones de Carabineros de la zona en que alegan la falta de equipamiento especializado para este contexto, como carros blindados, Huenchumilla sostuvo que “ese argumento para mí es inexplicable, porque este conflicto se arrastra por más de 20 años”, dijo, detallando que “en estos últimos 30 años Carabineros sostenidamente ha tenido un presupuesto en la ley respectiva en que se le han dado los instrumentos financieros para tener equipamiento conforme a los problemas que existen en el país“.

En esa línea, continuó diciendo que “me extrañaría mucho que en 30 años Carabineros no haya detectado que necesita elementos distintos acá en la zona, como para que esté pensando que el Ejército le esté regalando estos instrumentos porque no los tiene; ese argumento no me logra convencer“. Como primera solución, el senador DC indicó que “la autoridad debe conversar con Carabineros y saber qué tiene o no, pero repito, ese argumento me parece insostenible, que se diga a estas alturas, después de décadas, que el problema es la falta de algunos elementos de trabajo, eso requeriría una conversación muy profunda respecto de en qué se han utilizado los recursos“.

Consultado por los compromisos que ha tomado el gobierno en primera instancia para abordar las tensiones y respuestas violencias, Huenchumilla manifestó que “el diálogo es el método, pero el otro paso es que se defina cuál es el diseño del gobierno para enfrentar los problemas“, destacando que “es algo que yo espero que la ministra explique a la región“.

En ese sentido, el senador remarcó que “nunca hay que renunciar a la posibilidad de conversar para buscar una salida al fondo del problema que nosotros tenemos en nuestra región”. De hecho, en cuanto al diálogo con grupos de respuesta violenta, Huenchumilla recordó que en el gobierno anterior, “el ministro Moreno conversaba para generar confianzas, acá en cambio se sabe que la disposición es a entrar al fondo del tema de las reivindicaciones de distintos grupos Mapuche”.