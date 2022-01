Este viernes el presidente electo, Gabriel Boric, anunciará los nombres de quienes pasarán a conformar su primer gabinete de gobierno, por lo que la incertidumbre al interior de las distintas fuerzas políticas solo ha incrementado en las últimas horas.

El ex presidente del PPD y ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, profundizó con CNN Chile respecto a estas esperadas designaciones, adelantando que desde su colectividad no condicionan por ningún cargo su respaldo a la nueva Administración.

“La disposición del PPD ha sido colaborar constructivamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, que se va a inaugurar el 11 de marzo, estando o no estando en el gabinete. Creemos que Boric representa una alternativa de transformaciones profundas, de manera gradual”, explicó.

En esa línea el ex canciller enfatizó en que “estar en el gabinete no significa estar en el Gobierno“, debido a que “estar en el Gobierno significa participar en las decisiones”, agregando que Boric demostró una “disposición con los cuatro presidentes de Nuevo Pacto Social, de ensanchar el sustento político del próximo Gobierno”.

Muñoz también explicó que más allá de que finalmente algún miembro de su partido forma o no parte del equipo de ministros del presidente electo, no influye en la conformación de “una alianza (entre Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social) que sea el sustento del Gobierno de ahora en adelante”.

“Nosotros le vamos a dar luz verde si es que el presidente electo quiere a alguien de nuestro partido en su gabinete y no nos vamos a sentir ofendidos si es que no estamos. Veremos desde dónde se apoya, veremos si se apoya desde el Congreso en función de los proyectos de ley que se vayan presentando”, señaló.

Asimismo, el ex timonel del PPD planteó que -a su juicio- el gabinete de Boric debe contar con “caras nuevas, una nueva generación“, agregando que “al mismo tiempo tiene que haber experiencia porque los tiempos que vienen para adelante son difíciles”.

“Si no hay ningún PPD en el gabinete, la decisión de estar en las reuniones del comité político de La Moneda estará en manos del propio presidente electo y nosotros veremos cómo apoyar constructivamente. La disposición de apoyar constructivamente no va a cambiar”, aseveró.