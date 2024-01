En los últimos días del año 2023, se registraron al menos 10 homicidios en la Región Metropolitana.

El diputado Henry Leal (UDI) analizó en conversación con Noticias Express de CNN Chile la actual crisis de seguridad desde una perspectiva política.

En su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, explicó: “Nosotros estamos disponibles. Queremos enviar un mensaje al presidente para apoyar todas las medidas que él quiera implementar en materia de seguridad para proteger a los chilenos”.

Y enfatizó que “es tal el problema que tenemos hoy día de la delincuencia en nuestro país -y aquí no puede haber mezquindades políticas-, que nosotros vamos a estar, seguiremos estando y hacemos un llamado al Gobierno a que aceleremos más los proyectos de ley que aún están pendientes en el Congreso”.

Además, mencionó la necesidad de analizar los resultados que ha tenido la implementación gubernamental de nuevas medidas contra el crimen.

“Hay que reevaluar y revisar el Plan Calles Sin Violencia. Si tú has desplegado una cantidad tan importante de recursos económicos humanos, financieros, de todo tipo, para enfrentar un tipo de delito y a la luz de los meses, no tiene resultados positivos; seguramente, algo no se está haciendo bien. Nosotros llamamos al Gobierno a reevaluar esa política y que cuente con todo lo que requiera de nuestra parte de apoyo legislativo”, añadió.

Urgencia a la Ley de Inteligencia

Leal subrayó el compromiso parlamentario en materia de seguridad, así como la necesidad de que el Ejecutivo tome “medidas excepcionales” para enfrentar el problema, como los estados de excepción.

“Que haga uso de todos los recursos que la ley le le confiere para poder restablecer la paz y la seguridad de los chilenos”, explicó el parlamentario.

También hizo un llamado a poner urgencia a la Ley de Inteligencia, ya que “es fundamental una ley moderna y esa ley está en la Comisión de Defensa ya hace un año y medio. (…). Yo creo que la inteligencia es una pata coja de esta mesa. Necesitamos más inteligencia para poder infiltrar a estas bandas y atacarla y también podemos avanzar más”.