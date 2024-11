“He sido extremadamente crítico”: Mundaca sobre la gestión del Gobierno en la construcción de viviendas tras incendios forestales

Rodrigo Mundaca, candidato a la reelección para la gobernación de Valparaíso, se refirió en Aquí Se Debate a las gestiones del gobierno central para enfrentar los siniestros ocurridos entre el 2 y 3 de febrero de este año.

En el marco de la segunda vuelta de elecciones de gobernadores, en esta edición de Aquí Se Debate de CNN Chile conversamos con María José Hoffmann y Rodrigo Mundaca sobre sus aspiraciones y propuestas para la Región de Valparaíso.

En una sección llamada “preguntas cruzadas”, los invitados debieron realizarse consultas sobre diversas materias. En este caso, la candidata por la gobernación de Valparaíso le preguntó a Mundaca sobre el seguimiento y la gestión tras los incendios forestales ocurridos el 2 y 3 de febrero de 2024.

— María José Hoffmann: ¿Cuántas casas se han construido en la reconstrucción del incendio de febrero?

— Rodrigo Mundaca: Las casas de emergencia gestionadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alcanzaron cerca de 1.574 unidades, pero no cumplen con los estándares que la población requiere, ya que no cuentan con baños conectados ni instalaciones sanitarias.

— María José Hoffmann: ¿Cuántas casas se han construido en 10 meses?

— Rodrigo Mundaca: En términos de casas definitivas, se han construido 14, ubicadas en Villa Alemana.

— María José Hoffmann: ¿No le da vergüenza que su gobierno haya construido solo 14 casas en 10 meses?

— Rodrigo Mundaca: Cuando me pregunta si no me da vergüenza, le respondo que he sido extremadamente crítico con la reconstrucción y creo que el Estado falló. He sido extraordinariamente crítico con la construcción de las casas, porque es uno de los anhelos más sentidos de la población.

Finalmente, Hoffmann le consultó si él siente que su gobierno ha fallado, por qué no ha tomado la “batuta” ni ha ejercido su liderazgo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

“No sé si lo entendió, lo repito: tenemos un convenio con el Minvu donde hemos comprometido $40 mil millones, y eso está dando resultados en el ámbito de la habilitación y subsidios”, respondió Mundaca. Hoffmann lo instó a dejar esa “soberbia” y le reiteró que no ha ejercido su liderazgo.