El convencional de Renovación Nacional, Harry Jürgensen, abordó en CNN Chile la primera semana de trabajo de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional. Al respecto, aseguró que “no ha sido fácil. Ha sido muy desordenada en cuanto a la dirección de la propia convención, en cuanto a los debates, tabla, recepción de propuestas. Hemos sentido que ha habido mucho desorden y lamentablemente poca participación democrática, porque las propuestas que se presentan no son tratadas. No se organizan procedimientos para ser discutidas o debatidas”. Asimismo, aseguró que en cuestiones técnicas de la convención, por la intercomunicación de las salas, “no tenemos una participación adecuada, le falta calidad ya sea en la transmisión como en el tamaño de las pantallas para poder vernos. Y el manejo de las palabras es un problema muy aleatorio, no es transparente”, asegurando que “hoy día estamos funcionando de facto”. En cuanto a la declaración aprobada por la CC respecto de los “presos de la revuelta”, el también ex diputado manifestó que “estamos absolutamente fuera de las normas constitucionales”, y que “espero que sea la única vez que se haga aquello, porque este tipo de votación genera una expectativa en ciertos grupos de la ciudadanía que no se va a cumplir, porque la convención no tiene las facultades”. “La Convención Constitucional no debe estarse preocupando de hacer puntos políticos, debería estar organizándose para poder emprender bien lo que es escribir la nueva Constitución”, concluyó.