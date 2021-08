El actual diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, conversó con CNN Chile sobre la reciente inscripción de candidatos parlamentarios en el Servel por parte de Apruebo Dignidad, donde él competirá por un puesto en el Senado por la Región Metropolitana, donde los comunistas no han tenido representantes desde 1973.

Respecto al panorama general de esta inscripción, indicó que “quedamos conformes y bien representados, creo que el Frente Amplio también, con una lista cercana a la paridad de género“. Detalló que para elegir representativamente a los inscritos “se sacó un promedio, entre los resultados de las primarias, la elección de concejales y convencionales, desde ahí partimos llenando los distintos cupos”.

Específicamente sobre su propia postulación al Senado, el timonel comunista indicó que “no le quitamos el mérito a ningún otro candidato, pero en favor nuestro, creo que somos el partido con más concejales en la RM” y sentenció que “después de los años 90, esto es histórico para nosotros“.

“Antes teníamos más votación, pero ahora estamos rondando los dos dígitos, lo que es una muy buena base para postular al Senado”, afirmó Teillier e insistió que “eso no significa que tengamos la carrera ganada, sabemos que es difícil; tenemos buenos contrincantes en la derecha, en la ex Concertación y también en nuestra propia lista“.

Consultado por la candidatura senatorial de Fabiola Campillai, y si esta amenaza los votos de izquierda para el PC, Teillier confirmó que “ella no le quita votos expresamente a las candidaturas que son más de izquierda, nos quita voto a todos y todas, por que el apoyo que tiene es transversal”. Sin embargo, aclaró, “la dificultad que tiene es que va sola, sin el respaldo de una lista”.

“Se hizo un estudio sobre La Lista del Pueblo, que a todo esto ya no existe como tal: todos son independientes, pero no todos son de izquierda. No es que nos vayan a disputar votos”, detalló el parlamentario.

En tanto, sobre su análisis en torno a las presidenciales de noviembre, Teillier indicó que “me parece que lo más probable es que la segunda vuelta será entre Boric y Sichel” y sumó que “no se ve que repunten las candidaturas de la ex Concertación, no alcanzaron ni siquiera la suma de sus partidos, aunque considero que Yasna Provoste es una buena candidata también, más a la izquierda de la DC“.

Sobre el resto de los candidatos, consideró que “muchos de los candidatos ya estuvieron, sabemos cuánto pesan” y agregó que “no me cabe duda que la figura central y que convoca será Boric”.

Finalmente, confidenció que tuvieron conversaciones entre los partidos de oposición y acordaron apoyar a quien ganara en la primera vuelta presidencial “con el propósito de evitar otro gobierno de derecha, creo que conociendo a Yasna Provoste, ella podría predisponerse a apoyar a Boric en ese caso“.

Sin embargo, consultado por si esa disposición sería recíproca desde el PC, Teillier manifestó que “no creo que entraríamos en un gobierno de la DC; para evitar que gane la derecha sí, pero creo que va a ganar Boric”.