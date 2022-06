A propósito de la muerte del cabo David Florido, quien falleció a raíz de un disparo cuando estaba en un procedimiento policial en Pedro Aguirre Cerda, ha resurgido el debate en torno a la tenencia y control de armas. Para profundizar en el tema, el abogado penalista y ex director de la ANI, Gonzalo Yusuff, dijo a CNN Chile “que hayan armas circulando es grave, pero en Chile tenemos una ley que es bastante dura respecto al porte de armas y el controlar el ingreso de las armas al país no parece un problema tampoco vinculado a la Inteligencia sino que más bien al control fronterizo. Me parece que si lo asociamos al caso del Carabinero, más preocupante es el aumento de la delincuencia y mayor audacia por parte de las distintas bandas criminales”.