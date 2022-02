La Convención Constitucional inició este jueves las votaciones en general de propuestas de normas constitucionales, donde las iniciativas que más destacaron, son las que donde se “establece bases del Estado Regional integrado por regiones autónomas”, en cuyas votaciones se consagró, por un lado, el Estado regional (21 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), y por otro, entidades territoriales autónomas (20 a favor, 5 en contra, cero abstenciones).

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el director de la Fundación Huella Local, Gonzalo Vial, quien ve esto como una esperanza para las regiones.

“Yo lo veo con mucha esperanza que se apruebe un Estado Regional, y es muy relevante porque se mantiene un estado unitario, se reconoce cierta autonomía regionales que son muy necesarios. El centralismo pone un techo al desarrollo de los territorios”, explicó.

Respecto a las críticas de algunos convencionales que manifestaban que esto era un “federalismo encubierto”, Vial aseguró que esta norma es algo muy distinto a eso.

“Es algo muy distinto al federalismo porque vamos a mantener el mismo congreso, una sola policía, un solo sistema de justica, pero es algo muy distinto a un federalismo que tiene legislatura regional. Aquí el Estado mantiene su unidad y entrega autonomía. Aquí se ve el miedo de la élite santiaguina que nunca han vivido el centralismo desde la región”, sostuvo.

A su vez, enfatizó en que las empresas regionales puede ser un aporte, como ya lo hacen algunos municipios con los servicios de agua.

“Respecto a la empresa regional, puede ser cualquier estamento, pero el tema es como lo regulas. Hay mucho temor que el Estado puede ser empresa, pero cuando hay una realidad que no vives y te das cuenta que el Estado ya está cumpliendo ese rol, no lo ves. Por ejemplo, los municipios se hacen cargo del agua potable y de tratamiento de agua en mucho de nuestros territorios“, señaló.

Por último, agregó que es fundamental que el Estado pueda estar presente en los territorios donde el sector privado no ha llegado.

“Que los municipios los gobiernos regionales puedan emprender para generar soluciones me parece que es atingente, porque hay territorios donde el Estado no ha llegado oportunamente y el mercado no llego y no va a llegar porque no hay ningún incentivo”, concluyó.