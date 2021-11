144 mil 993 personas participaron de la consulta ciudadana promovida por el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, y que buscaba consultar la opinión de los vecinos de la macrozona sur respecto de la extensión del Estado de Excepción de Emergencia que se decretó en la zona producto de eventos de violencia.

Así, más de 118 mil personas se manifestaron a favor de extender la medida, lo que representó el 81,5% de los sufragios. Tras ello y en conversación con CNN Chile, Rivas se mostró conforme con la iniciativa. “Estamos muy satisfechos y conformes con la participación de esta consulta. 145 mil personas prácticamente participaron en una encuesta y en una consulta ciudadana que es inédita, nunca se había realizado algo así en nuestra Araucanía así que este porcentaje de participación nos deja muy conformes”, dijo.

“Esto refleja que la ciudadanía en nuestra región requiere ser consultada en temas que son tan importantes como el tema de la seguridad”, agregó.

Además, precisó que antes de la implementación de la medida, en la zona se registraban hasta ocho atentados por día. “Antes de tener este Estado de Emergencia teníamos ocho atentados promedio en la región y creo que esa es la cifra que es relevante y que es importante tener en mente. Este Estado de Emergencia desde que se instaura, prácticamente estuvimos 20 días con una disminución total de los atentados, las usurpaciones, los delitos más violentos. Lo único que nos queda súper claro es que a pesar de que estemos en un Estado de Emergencia, aquí hay un grupo que está altamente preparado, que tiene un poder de fuego que es bien alto y que lo ha demostrado en los medios de prensa, y que están buscando el enfrentamiento con estos grupos, con las patrullas de Carabineros y militares”, sostuvo.

También, hizo hincapié en que desde la región Metropolitana y desde su propia región se normalizaba la violencia que cada día azotaba la zona. “Lo que pasa desde Santiago y desde nuestra región es que se normaliza lo que pasa con la violencia, lo que no es normal es que hayan grupos disparándoles a las Fuerzas Armadas, lo que no es normal es que existan barricadas en las rutas, lo que no es normal es que hayan sectores en La Araucanía donde no se pueda transitar. Eso es la gente mayoritariamente está pidiendo, mayor seguridad y libertad para poder transitar en muchas zonas de nuestra región”, precisó.

Finalmente, la autoridad sostuvo que “lo que estamos viviendo es una crisis de seguridad y que debe ser enfrentada como tal, que es con mayor resguardo en este caso teniendo que llegar a un Estado de Emergencia y que se da porque hay policías tratando de controlar este tipo de delitos con sus armas de servicio y son enfrentados con grupos con armas de grueso calibre. Eso es lo que está pasando y por eso tenemos que ir por esa vía de la seguridad y del control”.