El diputado Giorgio Jackson (RD) fue invitado al panel de Tolerancia Cero, donde afirmó que el Frente Amplio se encuentra “una trampa de emocionalidad” en la toma de decisiones.

En concreto, el parlamentario se refirió a las críticas generadas a la coalición por rechazar un pacto con la ex Nueva Mayoría con el fin de formar un bloque en primarias para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales.

“Si llegamos a acuerdo con la Nueva Mayoría, somos traidores; si no pactamos, somos traidores. Estamos en una trampa de emocionalidad y la mejor receta para eso es contenido”, señaló.

En este sentido, el parlamentario sostuvo que “cuando las recetas pasadas para llegar a acuerdos era pegoteando con chicle una coalición, lo que pasa después es que cuando se tienen que ejecutar esas cosas, hay quienes dicen que no se leyeron los programas”.

Asimismo, considera que “en los sectores de la ex Nueva Mayoría o ex Concertación, hay distintas fuerzas y todavía no sabemos el proyecto político con sustancia que le quieren proponer a Chile”.

“Falló la comunicación entre los bloques a partir de la desconfianza, hubo una dificultad gigantesca de hacer ver que lo que estaba ahí sucediendo, no habían dobles intensiones que después todos se adjudican”, agregó.