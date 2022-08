En conversación con Hoy Es Noticia, el ex convencional Fuad Chahin se refirió a la querella presentada en su contra por parte del presidente de la DC, Felipe Delpin, donde se le acusaba por el delito de administración desleal; querella que fue desestimada durante esta jornada por “antecedentes erróneos”. “Aquí hay alguna mente siniestra detrás y yo voy a averiguar quién es. Felipe Delpin me dice que él no es y por lo tanto, ha presentado el desistimiento el día de hoy”, dijo.