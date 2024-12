Francisca Crovetto, medallista olímpica: “Me gusta competir; mientras disfrute eso, reinventarse no es tan difícil”

La tiradora de skeet conversó en CNN Deportes sobre su triunfo olímpico y cómo ha enfrentado esta nueva etapa en su vida, en la que se ha convertido en un referente. Además, profundizó en sus competencias para 2025.

Francisca Crovetto, medallista olímpica de los Juegos Olímpicos de París, conversó con CNN Deportes acerca de su carrera deportiva y los desafíos que tiene para este 2025.

Sobre este premio, la tiradora de skeet señaló que ha sido un gran regalo y es grato observar cómo la presea ha atravesado todos los rincones de Chile, inspirando a los niños.

En esa misma línea, complementó sobre ser un referente y expresó: “Soy un ser humano; tengo cosas buenas y malas, defectos, virtudes, luces y sombras. No soy una persona excepcional necesariamente, sino alguien que tuvo un sueño desde muy pequeña, que estaba convencida de que quería ir hacia allá, que se preparó muy bien y que logró levantarse después de la adversidad. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Voy a tener momentos en los que me voy a equivocar; quizás daré declaraciones que no sean correctas”.

“También es un gran desafío estar constantemente con un micrófono abierto tratando de transmitir un mensaje, pero creo que mi historia habla un poco por sí misma y en ella se puede encontrar lo que quiero transmitir”, remarcó.

Para Crovetto, si no funciona a la primera, hay que levantarse hasta lograr el objetivo. “De eso se trata la vida: volver a intentar si uno tiene un gran sueño que cumplir”, comentó.

Consultada sobre su itinerario deportivo, señaló que comienza de cero tras el triunfo, en cuanto a los entrenamientos y las clasificatorias. “Me gusta lo que hago, lo sigo disfrutando y pasándola bien. Me gusta mucho la presión, el alto rendimiento, competir. Y mientras disfrute eso, creo que no es tan difícil reinventarse”, agregó.

En cuanto a las pruebas que deberá enfrentar, detalló que la primera competencia internacional será en febrero en Qatar, un gran premio. Luego, participará en dos Copas del Mundo a finales de marzo: una en Buenos Aires y la siguiente en Lima. Posteriormente, en mayo, competirá en una Copa del Mundo en Chipre; en julio, en otra Copa del Mundo en Italia; y a finales de octubre, en el Campeonato del Mundo en Grecia.