Ya son dos años en los que diversas generaciones de estudiantes en Chile y el mundo han tenido que enfrentar el poco ortodoxo método de aprendizaje telemático, debido al desarrollo de la pandemia.

Tanto para alumnos, como profesores, administrativos y padres, esta situación ha significado más de un desafío en diversos planos, y desde algunos sectores plantean que ya sería insostenible la enseñanza netamente digital.

Esa es la postura que el Gobierno viene sosteniendo desde hace un buen rato y esta semana endureció dicha convicción, ya que el Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales pasarían a ser obligatorias a partir del 2022.

La medida resulta un tanto inesperada, debido a que a la actual administración le quedan poco más de cuatro meses en La Moneda y hasta el momento, el año escolar estaría programado para partir a inicios de marzo.

El jefe de la cartera, Raúl Figueroa, afirmó a CNN Chile que dicha situación no justifica que el Ejecutivo se quede al margen del regreso a los colegios.

“Nuestra obligación es entregar precisamente el Ministerio de Educación con un sistema educativo en marcha, funcionando. No hacer esta planificación sería algo tremendamente irresponsable“, afirmó.

Figueroa volvió a apelar a la base constitucional de “libertad” en la educación y aseguró que la decisión del Gobierno se respalda en el -a su juicio- exitoso proceso de retorno a clases presenciales que se ha llevado durante este año.

El secretario de Estado apuntó también al avance del proceso de vacunación y destacó que lo fundamental de esta decisión es “recuperar los efectos negativos del COVID en el aprendizaje y en el desarrollo socioemocional” de los estudiantes.

Sin embargo, la estrategia de Educación queda en jaque respecto a los últimos reportes del Minsal y las advertencias del Colegio Médico, en torno a un cada vez más sostenido alza de contagios COVID.

Según el último informe de las autoridades sanitarias, se han registrado más de 2 mil casos nuevos en las últimas 24 horas, pero Figueroa asegura que el retorno a clases tiene respaldo en Mac Iver 541.

“La autoridad sanitaria ha determinado que es no solo factible abrir los colegios, sino que además es necesario, incluso del punto de vista de la salud física y mental de los alumnos, por tanto aquí no hay ningún tipo de contradicción. Todo lo contrario”, sentenció.

Pese a no contar con el respaldo de organismo de base como el Colegio de Profesores, la iniciativa tuvo aprobación de por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, administrada por Irací Hassler (PC), quien hizo el alcance respecto a que el Ejecutivo debe financiar una mejor preparación de los recintos para retomar las actividades.

“Una medida importante que se tomó desde el año 2020 fue flexibilizar el uso de la subvención escolar preferencial, lo que permitió que del orden de 10 mil millones de pesos al mes estén disponibles para cumplir esos propósitos, junto con el incremento con los recursos asociados a la infraestructura”, recordó la autoridad.

En esa línea, el jefe del Mineduc aseguró que a estas inyecciones se suma la subvención escolar que se ha estado pagando al margen de las asistencias o funcionamiento de los recintos.

Respecto a las críticas del Colegio de Profesores, Figueroa apeló a que “llevamos dos años con las actividades presenciales suspendidas (…) yo me imagino que el presidente del colegio de profesores no pretenderá que cumplamos 3 años sin clases presenciales, a mí me llama la atención”.