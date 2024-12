Fernando Paulsen y últimas polémicas de Trump: “Aún no ha llegado a la Casa Blanca y ya tenemos frases suyas que dan miedo”

El conductor de CNN Chile Radio reflexionó sobre los dichos del presidente electo, respecto a que territorios de otros países debieran tal vez ser parte de Estados Unidos.

Todavía no ha llegado el futuro presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca por segunda vez y ya en pocos días tenemos frases suyas que dan miedo.

Que Canadá debiera ser el estado número 51 de Estados Unidos, que Groenlandia debiera estar bajo control de Estados Unidos y no debiera ser parte de Dinamarca, que el canal de Panamá es una estafa y debiera estar controlado por Estados Unidos.

Lo he dicho antes, lo que un presidente de Estados Unidos dice en su primer mandato puede no concretarse en cuatro años, pero sus promesas en un segundo mandato es todo el tiempo que le queda. Si no cumple, salvo que haga un golpe de Estado para prolongarse, no hay legalmente un tercer mandato para realizarlo.

Y por eso las promesas, advertencias o amenazas en un segundo mandato del presidente de Estados Unidos siempre se han tomado más en serio que aquellas del primero, porque no tiene otra oportunidad de transformar sus deseos en obras.

Y esta vez Trump no perdió el tiempo y antes de partir su segundo mandato advierte a Dinamarca, a Panamá y Canadá que territorios de ellos debieran tal vez ser parte de Estados Unidos, a la vez que desliza una amenaza sibilina sobre México también.

2025 aún no comienza y las palabras del más poderoso del planeta parecen recordarle al mundo que esta segunda vez va a quedar plasmada en los libros de historia, por las buenas o por las malas.